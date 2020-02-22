اونلاين | «يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة برشلونة وايبار بث مباشر Barca LIVE رابط ماتش برشلونة بدون تقطيع جودة متعددة NOW

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يصطدم فريق برشلونة بنظيره إيبار مساء اليوم السبت لحساب منافسات المرحلة الخامسة والعشرون من مسابقة الدوري الإسباني، ويحتضن المواجهة ملعب كامب نو معقل الفريق الكاتالوني، ولا خيارات أخرى أمام ميسي ورفاقه سوى الخروج من المباراة بنتيجة إيجابية لاستعادة صدارة الليجا من ريال مدريد المتصدر.

مشاهدة مباراة برشلونة وإيبار بث مباشر اليوم، والمقرر نقلها عبر شاشة قناة بي إن سبورت 3، وأسندت مهمة التعليق على أحداثها للمعلق حسن العيدروس، وتنطلق صافرة البداية بتمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت الرياض، والخامسة بتوقيت القاهرة.

تمكن البلاوجرانا من تحقيق فوز مستحق بنتيجة هدفين مقابل هدف على حساب خيتافي الذي يتواجد بالمركز الثالث بجدول ترتيب الليجا، وشهد اللقاء تقارب في مستوى الخصمين وخاصةً إضاعة الضيوف للعديد من الفرص السانحة لدك الشباك.

سيتفقد برشلونة لخدمات عدد من لاعبيه الأساسيين في مواجهة إيبار، وأبرزهم عثمان ديمبلي الذي تعرض لاصابة قد تبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم، وسواريز، وجوردي ألبا، ومن المتوقع أن يعتمد المدرب كيكي سيتين على تشكيلته المستخدمة في المباريات السابقة، بالاعتماد على الأسماء التالية.

مارك أندريه تير شتيجن

جونيور فيربو – صامويل أومتيتي – جيرارد بيكيه – سرجي روبيرتو

فرينكي دي يونج – سيرجيو بوسكيتس – آرتور ميلو

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أنطوان جريزمان – ليونيل ميسي – أنسو فاتي

الغيابات والتشكيل المتوقع لإيبار

أما إيبار فسيفتقد كلاً من إيفان راميس، روبيرتو كوريا، سيرجيو ألفاريز وكيكي بداعي الإصابات، وسيعتمد الفريق على التشكيل التالي لمواجهة برشلونة.

ماركو ديمتروفيتش

خوسيه أنخيل – بيدرو بيجاس – إستيبان بورجوس – أنايتز أربيا

سباستيان كريستوفرو – بابا ديوب – إيدو إكسبوسيتو

فابيان أوريانا – سيرجي إنريك – بيدرو ليون