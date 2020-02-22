الامارات | شباب الأهلي يستغني عن أروابارينا

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يستغني عن أروابارينا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن إدارة نادي شباب الأهلي استقرت على الاستغناء عن خدمات المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، عقب هزيمة الفريق أمام بني ياس بهدف دون رد، وخروجه من ربع نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم.
ويبدو أن سبب الإقالة خروج شباب الأهلي من ثلاث بطولات منذ بداية الموسم، هي كأس السوبر، والخسارة في نهائي كأس الخليج العربي، وأخيراً الخروج من كأس رئيس الدولة، مما أسهم في اقتناع إدارة النادي بالاستغناء عن المدرب، وتغيير القيادة الفنية للفريق.
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