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شكرا لقرائتكم عبد الله جمعة لشقيقه: "تعالى الزمالك يا صالح بطولات" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكتب عبد الله جمعة على صورة له وهو يحمل كأس السوبر المصري : " تعالى الزمالك يا صالح بطولات ".
وتجتمع اليوم السبت، لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصري، للنظر في أحداث مباراة السوبر المصري والأزمة التي نشبت بين لاعبي الأهلي والزمالك عقب المباراة في استاد محمد بن زايد بأبوظبي.
واستقرت اللجنة على الاستعانة بمقاطع الفيديو المنتشرة في الآونة الأخيرة بجانب تقريري حكم المباراة النرويجي وسيد بخيت مراقب اللقاء، وتقرير حسام الزناتي منسق المباراة.
الزمالك قد توج بلقب السوبر المصرى بعد أيام من تتويجه ببطولة السوبر الإفريقى على حساب الترجى التونسى، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد الغرافة القطرى، مساء الجمعة الماضى، بعدما حقق الفوز على الفريق التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف.
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