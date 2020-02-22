شكرا لقرائتكم حسام عاشور لجماهير الأهلي: هنرد على اساءات لاعبى الزمالك فى الملعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام حسام عاشور قائد النادى الأهلى، بتوجيه رسالة إلى جماهير الأحمر عبر انستجرام عقب خسارة كأس السوبر المحلى أمام الزمالك بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبى ، وكشف عاشور، أسرار احتضانه لشيكابالا قائد الزمالك رغم التصرفات السيئة التى قام بها خلال المباراة.

وكتب حسام عاشور : "جمهور الأهلي سيظل هو الأعظم وهو درع الأمان ولا نقبل الإساءة أبدا في حقه أو في حق الأهلى ، ونعد الجميع بالرد علي كل من أساء داخل الملعب كما تعلمنا داخل النادي الأهلي".

التعليقات الغاضبة من جماهير الأهلى انهالت على حسام عاشور بعد ظهوره عقب اللقاء يحتضن شيكابالا كابتن الزمالك ، ليرد حسام عاشور على متابعيه : " والله فعلا مشوفتش هو عمل ايه فى الملعب".

Advertisements









واستقرت اللجنة على الاستعانة بمقاطع الفيديو المنتشرة في الآونة الأخيرة بجانب تقريري حكم المباراة النرويجي وسيد بخيت مراقب اللقاء، وتقرير حسام الزناتي منسق المباراة.

وتوج الزمالك بلقب السوبر المصرى بعد أيام من تتويجه ببطولة السوبر الإفريقى على حساب الترجى التونسى، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد الغرافة القطرى، مساء الجمعة الماضى، بعدما حقق الفوز على الفريق التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

يذكر أن الأهلى ينتظر العديد من اللقاءات الهامة فى الفترة الحالية، في مقدمتها مواجهة الزمالك يوم الأثنين المقبل في الدوري ثم مباراتي صن داونز الجنوب أفريقي يومي 29 فبراير و7 مارس المقبل في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.