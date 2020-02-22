بعد «خناقة» السوبر.. إعلامي يكشف تفاصيل مكالمته بـ كهربا ورسالته لجماهير الأهلي

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي، مقدم برنامج "اللعيب" على فضائية "إم بي سي مصر"، تفاصيل مكالمته بمهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محمود عبدالمنعم كهربا عقب مباراة السوبر المصري، والتي انتهت بفوز الزمالك بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت بالعاصمة الإماراتية أبوظبي الخميس الماضي.

وقال مهيب إنه أجرى اتصالاً هاتفياً بكهربا عقب مباراة السوبر ليخبره بأنه أخطأ خلال مباراة السوبر أمام الزمالك، موجهاً رسالة إلى جماهير النادي الأهلي.

وكشف الإعلامي عن رد كهربا الذي اعترف فيه بأنه بالفعل أخطأ، موضحاً أنه أقدم على ما فعله بعد انتهاء المباراة دفاعاً عن جماهير النادي الأهلي.

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وأضف كهربا خلال المكالمة: "أنا مضغوط ونفسيتي وحشة بقالي 10 ماتشات بلعب احتياطي وأنا مش متعود على حاجة زي دي."

وأكد مهيب أن علاقة كهربا بلاعبي الزمالك على مايرام على الرغم من التجاوزات التي حدثت أثناء مباراة السوبر.