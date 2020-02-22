لقاء وزير الرياضة لرئيس الاتحاد المصري للدارتس

قام وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بإجراء لقاء مع رئيس الاتحاد المصري للدراتس، الدكتور يحي عبد القادر وعضو مجلس الإدارة الأستاذ نادر جوهر وفي مكتبة ديوان عام الوزارة، وكان الحوار يجري حول خطة الاتحاد وسعيه في التقدم من أجل استضافة كأس العالم.

وكان الهدف من الحوار أيضاً هو تأسيس الاتحاد الغربي والإفريقي، كما أنه أيضاً في هذا الحوار تم العمل على استعراض خطة الاتحاد من أجل إقامة البطولة العربية والإفريقية في أكتوبر القادم ومن أدل إنشاء النسخة الثانية من بطولة مصر الدولية للدارتس، وأكد على دور وزارة الرياضة في دعم الاتحاد المصري للدراتس في التقدم من أجل استضافة كأس العالم للدراتس لعام 2025.