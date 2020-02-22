شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور: الأهلى هيرد على إساءات الزمالك فى الملعب.. وهذا سبب حضن شيكابالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه حسام عاشور، قائد النادى الأهلى، رسالة لجماهير ناديه عبر إنستجرام عقب خسارة كأس السوبر المحلى أمام الزمالك بركلات الترجيح 4-3 عقب انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبى، وكشف عاشور أسرار احتضانه لشيكابالا قائد الزمالك رغم التصرفات السيئة التى قام بها خلال المباراة.

وكتب حسام عاشور، "جمهور الأهلي سيظل هو الأعظم وهو درع الأمان ولا نقبل الإساءة أبداً فى حقه أو فى حق الأهلى، ونعد الجميع بالرد على كل من أساء داخل الملعب كما تعلمنا داخل النادي الأهلي".

وانهالت التعليقات الغاضبة من جماهير الأهلى على حسام عاشور بعد ظهوره عقب اللقاء يحتضن شيكابالا كابتن الزمالك، ليرد حسام عاشور على متابعيه قائلا، "والله فعلا مشوفتش هو عمل أيه فى الملعب".

من ناحية أخرى، تجتمع لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصرى اليوم، السبت، للنظر فى أحداث مباراة السوبر المصري والأزمة التى نشبت بين لاعبى الأهلي والزمالك عقب المباراة في استاد محمد بن زايد بأبوظبي. واستقرت اللجنة على الاستعانة بمقاطع الفيديو المنتشرة فى الآونة الأخيرة بجانب تقريرى حكم المباراة النرويجي وسيد بخيت مراقب اللقاء، وتقرير حسام الزناتي منسق المباراة. Advertisements الزمالك قد توج بلقب السوبر المصرى بعد أيام من تتويجه ببطولة السوبر الإفريقى على حساب الترجى التونسى، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد الغرافة القطرى، مساء الجمعة الماضى، بعدما حقق الفوز على الفريق التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف. ينتظر الأهلى العديد من اللقاءات الهامة فى الفترة الحالية، في مقدمتها مواجهة الزمالك يوم الأثنين المقبل في الدوري ثم مباراتي صن داونز الجنوب أفريقى يومى 29 فبراير و7 مارس المقبل فى ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا.



حسام عاشور