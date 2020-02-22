سوبر كورة.. 6 أسباب تُشعل مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك فى قمة الدوري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما بين نشوة المنتصر وكبرياء المهزوم، ينتظر عشاق الكرة المصرية قمة جديدة بين الأهلي والزمالك تدور أحداثها مساء الاثنين المقبل فى القاهرة بين الغريمين، فى مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع بالدوري المصري الممتاز، بجانب أن أى مباراة بين القطبين هى مشروع قمة كروية عامرة بالمتعة والإثارة وقد تخيب الظنون بها في بعض الأوقات ولا ترتقى للمستوى المطلوب، لكن قمة الاثنين المقبل تحمل فى طياتها أسباب إضافية تجعلها مختلفة عن كل قمة.
وتوج الزمالك بلقب السوبر المصرى بعد أيام من تتويجه ببطولة السوبر الإفريقى على حساب الترجى التونسى، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد الغرافة القطرى، مساء الجمعة الماضى، بعدما حقق الفوز على الفريق التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وبهذه البطولة يرفع الزمالك رصيده من ألقاب السوبر المصرى إلى 4 ألقاب فيما يتوقف رصيد الأهلى عند 11 لقب.
وتجتمع اليوم السبت، لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصري، للنظر في أحداث مباراة السوبر المصري والأزمة التي نشبت بين لاعبي الأهلي والزمالك عقب المباراة في استاد محمد بن زايد بأبوظبي.
ويبدأ فريق الكرة بالنادى الأهلى فى الواحدة ظهر اليوم السبت، الاستعداد لمباراة الزمالك المقرر لها الاثنين المقبل فى الدورى حال إقامتها وعدم تأجيلها حسبما يتردد، وعاد الأهلى ظهر أمس الجمعة من الإمارات وحصل على راحة من التدريبات أمس على أن يبدأ ظهر اليوم الاستعداد للمواجهة القوية أمام الزمالك التى تأتى بعد أيام قليلة من مواجهة السوبر المحلى الذى خسره الأهلى أمس أمام الزمالك بركلات الجزاء 3 / 4 ويقتصر مران الغد على مران استشفائى للاعبين الذين شاركوا فى لقاء السوبر وقوى لمن لم يُشارك فى اللقاء.
وسادت حالة من الحزن والغضب بين بعثة الأهلى خلال عودتها للقاهرة ظهر أمس قادمة من الإمارات بعد خسارة لقب السوبر المحلي أمام الزمالك وعلت حالة من الحزن والصدمة وجوه اللاعبين والجهاز الفني وأفراد البعثة بسبب ضياع بطولة السوبر والفشل في إسقاط الزمالك بالبطولة المحلية ليؤكد الأبيض تفوقه على الأحمر.
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