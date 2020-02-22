سوبر كورة.. 6 أسباب تُشعل مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك فى قمة الدوري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما بين نشوة المنتصر وكبرياء المهزوم، ينتظر عشاق الكرة المصرية قمة جديدة بين الأهلي والزمالك تدور أحداثها مساء الاثنين المقبل فى القاهرة بين الغريمين، فى مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع بالدوري المصري الممتاز، بجانب أن أى مباراة بين القطبين هى مشروع قمة كروية عامرة بالمتعة والإثارة وقد تخيب الظنون بها في بعض الأوقات ولا ترتقى للمستوى المطلوب، لكن قمة الاثنين المقبل تحمل فى طياتها أسباب إضافية تجعلها مختلفة عن كل قمة.

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وتوج الزمالك بلقب السوبر المصرى بعد أيام من تتويجه ببطولة السوبر الإفريقى على حساب الترجى التونسى، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد الغرافة القطرى، مساء الجمعة الماضى، بعدما حقق الفوز على الفريق التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبهذه البطولة يرفع الزمالك رصيده من ألقاب السوبر المصرى إلى 4 ألقاب فيما يتوقف رصيد الأهلى عند 11 لقب.

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