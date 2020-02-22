شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدرس تقديم شكوى ضد لاعبى الزمالك بسبب "أحداث السوبر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مسئولو النادى الأهلى تقديم شكوى لاتحاد الكرة ضد بعض لاعبى الزمالك الذين وجهوا إساءة وألفاظا خارجة لجمهور ولاعبى الأهلى عقب مباراة السوبر الأخير التى فاز فيها الأبيض 3 / 4 بركلات الجزاء الترجيحية لاتخاذ عقوبات ضدهم، ويرى مسئولو القلعة الحمراء أن بعض لاعبى الزمالك أثاروا حالة من الفوضى والفتنة عقب المباراة، أمثال عبد الله جمعة وعمر السعيد وشيكابالا وأحد إداريى الفريق حيث قام هؤلاء أيضاً باستفزاز الجماهير والاعتداء على لاعبى الأهلي.

ويبدأ فريق الكرة بالنادى الأهلى فى الواحدة ظهر اليوم السبت، الاستعداد لمباراة الزمالك المقرر لها الاثنين المقبل فى الدورى حال إقامتها وعدم تأجيلها حسبما يتردد، وعاد الأهلى ظهر اليوم الجمعة من الإمارات ويحصل على راحة من التدريبات اليوم على أن يبدأ ظهر غد الاستعداد للمواجهة القوية أمام الزمالك التى تأتى بعد أيام قليلة من مواجهة السوبر المحلى الذى خسره الأهلى أمس أمام الزمالك بركلات الجزاء 3 / 4 ويقتصر مران الغد على مران استشفائى للاعبين الذين شاركوا فى لقاء السوبر وقوى لمن لم يُشارك فى اللقاء.

وسادت حالة من الحزن والغضب بين بعثة الأهلى خلال عودتها للقاهرة ظهر أمس قادمة من الإمارات بعد خسارة لقب السوبر المحلى أمام الزمالك وعلت حالة من الحزن والصدمة وجوه اللاعبين والجهاز الفنى وأفراد البعثة بسبب ضياع بطولة السوبر والفشل فى إسقاط الزمالك بالبطولة المحلية ليؤكد الأبيض تفوقه على الأحمر.

ورفض لاعبو الأهلى الإدلاء بأى تصريحات خلال عودتهم، ولم يتحدث أحدهم عن اللقاء أو غيره واعتلت الوجوه حالة من الصدمة التى مازالت تُسيطر عليهم عقب خسارة لقب السوبر المحلى، خاصة أن جماهير الفريق حمّلت بعض اللاعبين والمدير الفنى رينيه فايلر مسئولية ضياع البطولة فلم يظهر أكثر من لاعب بمستواه المعهود، كما أخطأ فايلر فى بعض الأمور الفنية التى كان لها دور كبير فى خسارة السوبر.