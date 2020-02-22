شكرا لقرائتكم خبر عن الغموض يُحيط بموقف رمضان صبحي من المشاركة أمام الزمالك في الدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه رمضان صبحي لاعب الأهلي شبح استمرار الغياب عن مباراة الزمالك المقرر لها الأثنين المقبل في الدوري الممتاز حال إقامة هذه المباراة وعدم تأجيلها حسب رغبة نادي الزمالك ، فرغم أن رمضان صبحي بات جاهزاً للمشاركة في المباريات من الناحية الطبية إلا أن مشاركة اللاعب في المباريات مازالت تحتاج قرار الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر الذى فضّل عدم الدفع باللاعب في مباراة الأمس أمام الزمالك بالسوبر المحلي الذى فاز به الزمالك بركلات الجزاء لعدم جاهزية اللاعب فنياً بشكل سليم 100 %.
رمضان صبحي يغيب عن مباريات الأهلي منذ يوم 17 ديسمبر الماضي حينما أُصيب في العضلة الخلفية ورغم أن اللاعب شارك في تدريبات الفريق الجماعية منذ فترة لكنه عاد بعدها للتأهيل بسبب شعوره ببعض الآلآم في العضلة الخلفية مرة أخرى الأمر الذى تسبب في تأجيل عودته للمباريات حتى الأن.
ومن المقرر أن يتحدد خلال الساعات المقبلة مصير رمضان صبحي من المشاركة في قمة الأثنين المقبل حال إقامتها خاصة وأن هناك أصوات تُطالب بعدم عودة اللاعب بعد غياب أكثر من عشرة أسابيع في مباراة قوية وهامة كمباراة الزمالك ومن الأفضل أن يعود اللاعب تدريجياً للمشاركة في المباريات.
ويبدأ فريق الكرة بالنادي الاهلي غداً ،السبت، الاستعداد لمباراة الزمالك المقبلة ويقتصر مران اليوم على مران استشفائي للاعبين الذين شاركوا في لقاء السوبر المحلي الذى حسم الزمالك بالفوز 4 / 3 بركلات الجزاء الترجيحية وقوي لمن لم يُشارك في اللقاء.
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