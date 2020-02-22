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رياضة | تشكيل برشلونة المتوقع ضد إيبار

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يخوض برشلونة اختبارًا هامًا مساء اليوم الأحد أمام ضيفه إيبار على ملعب الكامب نو بالجولة الخامسة والعشرين من "الليجا".

ويسعى الفريق الكتالوني لتحقيق الفوز والانقضاض على صدارة الترتيب انتظارًا لما ستسفر عنه مواجهة ومضيفه ليفانتي.

واستقر كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام إيبار والتي من المتوقع أن تكون على النحو التالي :-

حراسة المرمى : تير شتيجين خط الدفاع : سيميدو - بيكيه - أومتيتي - جونيور خط الوسط : راكيتيتش - أرثور - فرانكي دي يونج خط الهجوم : ليونيل - أنطوان جريزمان - أنسو فاتي.

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