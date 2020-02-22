اونلاين | يلا شوت- KORA GOAL مشاهدة مباراة برشلونة وإيبار في الدوري الإسباني بث مباشر yalla shoot كورة أولاين

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تابع لايف مباراة برشلونة وإيبار مباشر، حيث يدخل فريق برشلونة مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق إيبار، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق برشلونة في تحقيق الانتصار في أربع مباريات، بينما لم يسقط فريق برشلونة في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق برشلونة في الفترة الماضية، نجح فريق برشلونة في تسجيل 12 هدفاً في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق برشلونة خمسة أهداف في مرماه.