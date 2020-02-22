اونلاين | «كورة اون لاين» مشاهدة مباراة تشيلسي ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزيبث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط تشيلسي ضد توتنهام هوتسبير

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بث مباشر مباراة تشيلسي ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تُذاع المباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز في يوم السبت عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

حيث تُذاع مباراة تشيلسي ضد توتنهام هوتسبير على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة BEIN SPORT HD الثانية، إضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.