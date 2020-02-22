اونلاين | يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة تشيلسي وتوتنهام اليوم السبت 22-2-2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز

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تابع لايف مباراة تشيلسي وتوتنهام مباشر، حيث يدخل فريق تشيلسي مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق توتنهام هوتسبير، وهو لم يعرف طعم الانتصار على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك تعرض فريق تشيلسي إلى الخسارة في مباراتين، بينما سقط فريق تشيلسي في فخ التعادل في مباراتين أيضاً.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق تشيلسي في الفترة الماضية، نجح فريق تشيلسي في تسجيل ستة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق تشيلسي ثمانية أهداف في مرماه.

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مباراة تشيلسي وتوتنهام بث مباشر، وسوف يدخل فريق توتنهام هوتسبير مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق تشيلسي، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق توتنهام هوتسبير في تحقيق الانتصار في 3 مباريات أخرى، بينما سقط فريق توتنهام هوتسبير في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.