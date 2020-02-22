تصريح مثير من كيكي سيتين قبل مواجهة إيبار

الجمعة 21 فبراير 2020

تحدث كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة، عن مواجهة فريقه مع إيبار غدا السبت في الجولة 25 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وقال سيتين في تصريحاته قبل المباراة: إيبار سيريد الضغط علينا في ملعبهم، ونحن بحثنا عن حلول لهذا الأمر عندما نلعب خارج الأرض، نحضر لمباراة الغد وكأنها أخر مباراة في الدوري، إضافة 3 نقاط مهمة جدا ، البعض قد يقول أنها مباراة سهلة ولكنها لن تكون، علينا التركيز التام.

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وعن امكانية الفوز بدوري أبطال أوروبا قال مدرب برشلونة: أشاهد دوري الأبطال منذ 20 سنة أو أكثر، ورأيت الكثير من الفرق كيف حققوا البطولة، بشكل عام نحن نحتاج التحسن وسنصل لهدفنا ، لكن لدينا فرص.

وأكد سيتين على إنه قد يدفع بالوافد الجديد برثيويت خلال جزء من المباراة ولكن ليس كأساسي من البداية.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 52 نقطة بفارق نقطة عن ريال مدريد المتصدر