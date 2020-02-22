عبدالله جمعة يواصل استفزازه لـ الأهلي ويوجه رسالة لشقيقه: تعالى الزمالك

واصل ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عبدالله جمعة، استفزازه لجماهير الأهلي، وذلك بعد أزمتى الأخيرة التي حدثت عقب انتهاء مباراة السوبر المصري يوم الخميس الماضي.

وكتب جمعة تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال فيها: " تعالى الزمالك يا صالح بطولات"، مشيرًا الي أخيه لاعب الأهلي صالح جمعة.

واندلعت أزمة حادة بين جماهير الأهلي وعبدالله جمعة، بعدما تمكن من إحراز الضربة الأخيرة والتي حسمت اللقاء لصالح فريقه، حيث توجه للاحتفال أمام جماهير الفريق الأحمر.

ونجح الزمالك في التتويج بلقب السوبر المصري للمرة الرابعة في تاريخه، بعد الفوز على الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4- 3 بعد انتهاء الوقت الاصلي للمباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة التي أقيمت بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.