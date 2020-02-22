محمد صلاح ضمن خطط برشلونة في الميركاتو الصيفي.. أين يقع «الفرعون» في أولويات البلوجرانا؟

أفادت تقارير صحفية بأن نادي برشلونة الإسباني يضع النجم العربي المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح في مقدمة أولوياته خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

ومنذ انتقال صلاح إلى الريدز قادماً من روما الإيطالي في عام 2017، تألق الفرعون المصري وتوّج بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، كما أنه ينافس هذا الموسم على لقب الهداف، حيث يملك 14 هدفاً، بفارق 3 أهداف عن جيمي فاردي نجم ليستر سيتي، ومتصدر القائمة.

كما قاد محمد صلاح فريقه ليفربول للتويج بـ 3 ألقاب خلال العام 2019، وهي: دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، فضلاً عن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الحالي، حيث يتبقى للريدز 15 نقطة فقط للتتويج بها.

وذكر موقع ”everythingbarca“، أن برشلونة يرغب في ضم الجناح والهداف المصري؛ لعدم الاتجاه لتجديد عقد المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز، حيث ينتهي عقده صيف 2021، إلى جانب تقدمه في العمر.

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وأضاف الموقع، في تقرير نشره أمس الجمعة، أن برشلونة يريد خطف محمد صلاح من منافسه التقليدي ريال مدريد، الذي يسعى ايضاً للتعاقد معه.

وأشار التقرير إلى أن مسئولو برشلونة يرون أن وجود محمد صلاح في البارسا سيؤدي إلى حل جذري للأزمة الهجومية في صفوف الفريق بعد رحيل سواريز، خاصة مع الإصابات المتكررة التي يتعرض لها الفرنسي الدولي عثمان ديمبلي، ونقص الحلول الهجومية في الفريق.

وأوضح أن محمد صلاح يقع حالياً في المرتبة الثالثة ضمن أولويات برشلونة، حيث يضغط النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاستعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى رغبة إدارة البلوجرانا في ضم المهاجم الأرجنتيني الدولي لاوتارو مارتينيز من صفوف إنتر ميلان الإيطالي، كي يكون رأس الحربة الصريح في صفوف الفريق.

وأشار التقرير إلى أن خزينة برشلونة لن تتحمل التعاقد مع النجوم الثلاثة بطبيعة الحال، في الوقت الذي يبلغ فيه سعر محمد صلاح حاليا 150 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع "ترانسفير ماركت"، فضاً عن عقده مع ليفربول الذي سينتهي في صيف 2023.