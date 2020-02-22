شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. لجنة الانضباط باتحاد الكرة تنظر فى أحداث السوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجتمع اليوم السبت، لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصري، للنظر في أحداث مباراة السوبر المصري والأزمة التي نشبت بين لاعبي الأهلي والزمالك عقب المباراة في استاد محمد بن زايد بأبوظبي.

واستقرت اللجنة على الاستعانة بمقاطع الفيديو المنتشرة في الآونة الأخيرة بجانب تقريري حكم المباراة النرويجي وسيد بخيت مراقب اللقاء، وتقرير حسام الزناتي منسق المباراة.