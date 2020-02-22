شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الطلائع ينزع الجبيرة ويستعد لإنبى فى انطلاقة الدور الثانى للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نزع عمرو السيسى لاعب طلائع الجيش الجبيرة التى وضعها على قدمه بعد إصابته بالتواء فى الكاحل خلال أحد التدريبات، ليصبح جاهزاً للمشاركة فى التدريبات الجماعية لفريقه.

حيث استقر الجهاز الفنى لطلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، على دخول معسكر مغلق ببرج العرب بداية من 25 فبراير وحتى 29 من نفس الشهر استعداداً لانطلاق مباريات الدور الثانى للدورى، واستأنف الجمعة فريق طلائع الجيش تدريباته على استاد جهاز الرياضة العسكرى بعد الحصول على راحة لمدة 3 أيام عقب الفوز على مصر المقاصة بكأس مصر.

ويستعد الطلائع لمواجهة إنبى فى الخامس من مارس المقبل بانطلاق مباريات الدور الثانى لمسابقة الدورى العام، ونجح طلائع الجيش فى تحقيق الفوز على مصر المقاصة بهدف مقابل لا شىء أحرزه كيفين موهيرى فى الدقيقة 15 من عمر المباراة التى أقيمت بينهما باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات دور الـ 16 لكأس مصر ليتأهل الفريق لدور الثمانية، وينتظر الفائز من مباراة الإسماعيلى وبيراميدز المقرر لها الجمعة المقبل.

Advertisements

وطالب عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، لاعبيه بتصحيح المسار بعد الخسارة من الأهلى بثلاثية دون رد فى الجولة السابعة عشر لمسابقة الدورى العام وتحقيق الفوز على الفريق البترولى فى بداية رحلة الدور الثانى للمسابقة لتصحيح وضع الفريق بجدول المسابقة المحلية .

ويستعيد طلائع الجيش جهود لاعبه على الفيل، مدافع الفريق، فى مواجهة إنبى المقبلة بعدما غاب عن مباراة الطلائع أمام المقاصة بكأس مصر بداعى الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث فى مباراة الأهلى.

وتوج فريق الزمالك بلقب بطولة الكأس الموسم الماضى، عقب التفوق على بيراميدز بالمباراة النهائية بـ3 أهداف دون رد، أحرزهم يوسف أوباما والمغربى أشرف بن شرقى هدفين.

ويقع فى طريق الزمالك ببطولة كأس مصر فرق سموحة ووادى دجلة ومصر المقاصة والإسماعيلى وطلائع الجيش وبيراميدز حال الفوز بمباريات كأس مصر. بينما سيكون طريق الأهلى فى كأس مصر فرق إنبى والاتحاد السكندرى وأسوان والمقاولون والمصرى.