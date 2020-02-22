شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يبدأ اليوم الاستعداد لمباراة الزمالك في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ فريق الكرة بالنادى الأهلى فى الواحدة ظهر اليوم السبت، الاستعداد لمباراة الزمالك المقرر لها الاثنين المقبل فى الدورى حال إقامتها وعدم تأجيلها حسبما يتردد، وعاد الأهلى ظهر أمس الجمعة من الإمارات وحصل على راحة من التدريبات أمس على أن يبدأ ظهر اليوم الاستعداد للمواجهة القوية أمام الزمالك التى تأتى بعد أيام قليلة من مواجهة السوبر المحلى الذى خسره الأهلى أمس أمام الزمالك بركلات الجزاء 3 / 4 ويقتصر مران الغد على مران استشفائى للاعبين الذين شاركوا فى لقاء السوبر وقوى لمن لم يُشارك فى اللقاء.

وسادت حالة من الحزن والغضب بين بعثة الأهلى خلال عودتها للقاهرة ظهر أمس قادمة من الإمارات بعد خسارة لقب السوبر المحلي أمام الزمالك وعلت حالة من الحزن والصدمة وجوه اللاعبين والجهاز الفني وأفراد البعثة بسبب ضياع بطولة السوبر والفشل في إسقاط الزمالك بالبطولة المحلية ليؤكد الأبيض تفوقه على الأحمر.

ورفض لاعبو الأهلي الإدلاء بأى تصريحات خلال عودته ولم يتحدث أحدهم عن اللقاء أو غيره بعدما أعتلت الوجوه حالة من الصدمة التي مازالت تُسيطر عليهم عقب خسارة لقب السوبر المحلي خاصة وأن جماهير الفريق حمّلت بعض اللاعبين والمدير الفني رينيه فايلر مسئولية ضياع البطولة فلم يظهر أكثر من لاعب بمستواه المعهود كما أخطأ فايلر في بعض الأمور الفنية التي كان لها دور كبير في خسارة السوبر.

وضمت بعثة الأهلى فى رحلة الإمارات كلاً من: شريف إكرامى – محمد الشناوى – على لطفى - رامى ربيعة – محمود متولى – ياسر إبراهيم – أحمد فتحى – محمد هانى – أيمن أشرف – على معلول – محمود وحيد - حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدى "أفشة" – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايى – رمضان صبحى – محمود عبدالمنعم "كهربا" – وليد سليمان – أحمد الشيخ -مروان محسن – أليو بادجي.