بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة ليفانتي وريال مدريد في أهم مباريات اليوم السبت 22-2-2020 في إطار منافسات الجولة الـ25 من مسابقة الدوري الإسباني، بإدارة من الحكم الإسباني “اليخاندرو خوسي هيرنانديز”.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 3 بتعليق “يوسف سيف”، ستنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “ملعب سيوتات دي فالنسيا” بمدينة فالنسيا.

يحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلاً على فريق ليفانتي في ملعب الأخير، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرون من الدوري الإسباني، وسيسعى الفريق الملكي إلى تحقيق الفوز من أجل مواصلة صدارته لجدول ترتيب المسابقة.

ويحتل المرينجي صدارة الليجا الإسبانية برصيد 53 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن “برشلونة” غريمه التقليدي، حيث حقق الفوز في 15 مباراة وتعادل في 8 وخسر مباراة واحدة فقط، وسجل 46 هدفًا واستقبلت شباكه 16 هدف كأقل الفرق استقبالاً للأهداف.

ومن المتوقع ان يعتمد “زيدان” المدير الفني للفريق على بعض العناصر من الإحتياطية من أجل إراحة العناصر الأساسية للمواجهة المرتقبة ضد “مانشستر سيتي” يوم الأربعاء القادم ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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بينما يدخل ليفانتي الفريق المضيف المباراة متسلحًا بعامل الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز على متصدر الليجا، لتعويض خسارة الجولة الماضية أمام “فياريال” بنتيجة (2-1).

ويقبع أبناء سيوتات في المركز الثالث عشر في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة جمعها من 24 مباراة، فقد حقق الفوز في 9 مناسبات وتعادل في مبارتين وخسر 13 مباراة.

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ريال مدريد – ليفانتي

???? ملعب سيوتات دي فالنسيا (فالنسيا – إسبانيا)

???? الدوري الإسباني (الأسبوع الـ25)

⌚لم تبدأ بعد..(الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش)