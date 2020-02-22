بث مباشر | مشاهدة مباراة برشلونة وإيبار في الدوري الإسباني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لاستضافة برشلونة فريق إيبار في أهم مباريات اليوم السبت 22-2-2020 في إطار منافسات الجولة الـ25 من مسابقة الدوري الإسباني، بإدارة من الحكم الإسباني “سوتو جرادو”.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 3 بتعليق “حسن العيدروس”، ستنطلق في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “الكامب نو” بمدينة برشلونة.

يستقبل برشلونة فريق “إيبار” على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من الدوري الإسباني، ويدخل الفريق الكتالوني المباراة بهدف تحقيق الفوز لمواصلة مطاردته “ريال مدريد” المتصدر بفارق نقطة واحدة.

ويحتل برشلونة مركز الوصافة برصيد 52 من 24 مباراة خاضها الفريق هذا الموسم في مسابقة الدوري، حيث حقق الفوز في 16 مباراة وتعادل في 4 وخسر 4 لقاءات.

وأعلن “كيكي سيتين” المدير الفني لفريق برشلونة ان الوافد الجديد “مارتن برايثوايت” الذى انضم للفريق منذ يومين من “ليجانيس” سيكون على دكة البدلاء في مباراة اليوم، ومن المتوقع ان يعتمد سيتين على عناصر لم تشارك كثيرًا هذا الموسم من أجل إراحة العناصر الأساسية للمباراة المنتظرة ضد “نابولي” يوم الثلاثاء القادم ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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على الجانب الآخر يتطلع إيبار الفريق الضيف إلى الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب “الكامب نو” لتعويض خسارة الجولة الماضية امام “ديبورتيفو ألافيس” بنتيجة (2-1)، ويقبع أبناء إبوروا في المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة من 23 مباراة، فقد حقق الفوز في 6 مناسبات وتعادل مثلها وخسر 11 مباراة.

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برشلونة – إيبار

???? ملعب الكامب نو (برشلونة – إسبانيا)

???? الدوري الإسباني (الأسبوع الـ25)

⌚لم تبدأ بعد..(الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش)