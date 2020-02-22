بث مباشر | مشاهدة مباراة النصر والحزم في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة النصر والحزم في أهم مباريات اليوم السبت 22-2-2020 لحساب الجولة الـ19 من مسابقة الدورى السعودى “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين“.

المباراة التي ستذاع على قناة الرياضية السعودية 2 بتعليق “جعفر الصليح”، ستنطلق في تمام الساعة 15:40 بتوقيت جرينتش، 17:40 بتوقيت مصر، 18:40 بتوقيت السعودية، على “ملعب نادي الحزم”.

يحل فريق النصر ضيفًا ثقيلاً على الحزم في ملعب الاخير، وعينه على تحقيق الفوز لمواصلة مطاردته فريق “الهلال” الذي يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، ويحتل العالمي مركز الوصافة برصيد 38 نقطة جمعها من 18 مباراة، حيث حقق الفوز في 11 مناسبة وتعادل في 5 وخسر مبارتين فقط.

على الجانب الآخر يتطلع الفريق المضيف إلى مواصلة نتائجة الرائعة في اخر مبارتين خاضهم في الدوري السعودي، حيث حقق الفوز على “الإتفاق” في الجولة الماضية بنتيجة (3-2)، وانتصر على “الفيحاء” بنتيجة (4-2) في الجولة قبل الماضية.

وسيسعى أبناء مدينة الرس إلى تكرار نتيجة الدور الأول في مباراة اليوم متسلحًا بعامل الأرض والجمهور، يذكر ان الحزم قد حقق المفاجئة وفاز على “النصر” بهدف مقابل لا شئ على استاد ” الملك فهد الدولي”.

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ويقبع الحزم في المركز الثاني عشر في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة من 18 مباراة خاضها الفريق فقد حقق الفوز في 6 مباريات فقط وتعادل في 4 وخسر في 8 لقاءات.

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النصر – الحزم

???? ملعب نادي الحزم (الرس – السعودية)

???? الدوري السعودي (الأسبوع الـ19)

⌚لم تبدأ بعد..(الساعة 15:40 بتوقيت جرينتش)