رياضة | يورجن كلوب يكشف حجم إصابة هندرسون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يورجن كلوب يكشف حجم إصابة هندرسون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن إصابة جوردان هندرسون لاعب الفريق، ومدة غيابه عن المباريات.



وتعرض "هندرسون" للإصابة خلال مباراة ليفربول أمام أتلتيكو، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز الأتليتي بهدف نظيف.

وأكد يورجن كلوب في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول أن "هندرسون" خضع لفحوصات طبية عقب اصابته أمام أتليتكو مدريد، وتأكد غيابه عن بعض مباريات الريدز القادمة. Advertisements

وتابع تصريحاته: " هندرسون يعاني من اصابة في أوتار الركبة، وشهدت مباريات الدوري الإنجليزي اصابات مماثلة له مثل هاري كين لاعب توتنهام، لكن إصابة جوردان ليست بهذا السوء"".

وأوضح "كلوب" أن جوردان هندرسون سوف يغيب عن الملاعب لمدة 3 أسابيع تقريبًا.