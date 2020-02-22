اخبار الرياضه

رياضة | يورجن كلوب يكشف حجم إصابة هندرسون

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يورجن كلوب يكشف حجم إصابة هندرسون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن إصابة جوردان هندرسون لاعب الفريق، ومدة غيابه عن المباريات.


وتعرض "هندرسون" للإصابة خلال مباراة أمام أتلتيكو، في ذهاب ثمن نهائي ، والتي انتهت بفوز الأتليتي بهدف نظيف.

وأكد يورجن كلوب في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول أن "هندرسون" خضع لفحوصات طبية عقب اصابته أمام أتليتكو مدريد، وتأكد غيابه عن بعض مباريات الريدز القادمة.

Advertisements

وتابع تصريحاته: " هندرسون يعاني من اصابة في أوتار الركبة، وشهدت مباريات اصابات مماثلة له مثل هاري كين لاعب توتنهام، لكن إصابة جوردان ليست بهذا السوء"".

وأوضح "كلوب" أن جوردان هندرسون سوف يغيب عن الملاعب لمدة 3 أسابيع تقريبًا.

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة وست هام يونايتد يوم 24 فبراير الجاري ضمن منافسات الدوري الانجليزي "البريميرليج".

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا