رياضة | صبحي يقترب من المشاركة في لقاء القمة الإثنين المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صبحي يقترب من المشاركة في لقاء القمة الإثنين المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مصدر مسئول في الجهاز الفني بالأهلي أن رمضان صبحي نجم الفريق جاهز من الناحية الطبية للمشاركة في مباراة الزمالك المقبلة.

وكشف المصدر في تصريحات صحفية أن القرار النهائي لمشاركة رمضان صبحي أمام الزمالك في يد رينيه فايلر المدير الفني وهو الأمر الذي سيتضح في مران الغد.



وأشار المصدر المسئول إلى أن رمضان صبحي كان يمكنه المشاركة في دقائق معدودة في مباراة كأس السوبر المصري التي حسمها الزمالك لصالحه ولكن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي فضّل استبعاده وعدم المخاطرة به خاصة وأن الفريق مقبل على مباريات هامة.



يذكر أن الأهلي سيواجه غريمه التقليدي الزمالك في السابعة والنصف من مساء يوم الإثنين المقبل وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري.