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رياضة | نيمار يفجر مفاجأة بشأن اختياره لأفضل خمس لاعبين في العالم

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فجر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، مفاجآه من العيار الثقيل، بشأن إختياره لقائمة أفضل خمس لاعبين في العالم.


وبحسب صحيفة "أس" الإسبانية، فإن نيمار قد تجاهل عدد كبير من نجوم الكرة أبرزهم البرتغالي مهاجم يوفنتوس، والمصري محمد صلاح لاعب فريق .

وضمت قائمة اختيارات نيمار لأفضل خمسة لاعبين في العالم كل من ليونيل ولويس سواريز ()، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، بول بوجبا (مانشستر يونايتد)، إيدين هازارد ().

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