رياضة | الجنايني يكشف موعد حسم مشاركة صلاح في أولمبياد طوكيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجنايني يكشف موعد حسم مشاركة صلاح في أولمبياد طوكيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة القائمة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد حسم مشاركة الدولي المصري محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي مع المنتخب الأوليمبي في أولمبياد طوكيو في الصيف المقبل.

وقال الجنايني في تصريحات تلفزيونية:" لم يتم البت في هذه المسألة وجاري الاتفاق على الأمر في الوقت الحالي لكن هناك رغبة متواجدة من الكل لمشاركة صلاح في الأولمبياد".



واختتم الجنايني تصريحاته قائلاً:" أعتقد أن مشاركة صلاح من عدمها ستحسم خلال انضمام اللاعب لمعسكر المنتخب الأول في مارس المقبل".



يذكر أن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول قد أعرب عن عدم رضاه عن مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو الذي سينطلق في يوليو المقبل بسبب عدم لحاق النجم المصري بفترة إعداد ليفربول للموسم الجديد.