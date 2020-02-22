رياضة | بنزيما يجدد تعاقده مع ريال مدريد لمدة عام إضافي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنزيما يجدد تعاقده مع ريال مدريد لمدة عام إضافي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



أكدت تقارير صحفية، عن تجديد الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق ريال مدريد، لمده عام إضافي، مع الأتفاق على الإعلان نهاية الموسم الحالي.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن بنزيما وقع على عقود تجديد عقده مع ريال مدريد لمدة موسم واحد إضافي، والذي كان سينتهي عام 2020/2021. Advertisements

وبعد توقيع العقود، أصبح بنزيما مرتبط بوجودة في سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد، حتى عام 2022.

وأتفق بنزيما مع فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، على تأجيل خطوة الإعلان الرسمي عن تجديد التعاقد مع اللاعب حتى نهاية الموسم الحالي.