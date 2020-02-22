رياضة | كل ما تريد معرفته عن مباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كل ما تريد معرفته عن مباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل نادي ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على نظيره ليفانتي، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.



وتقام مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي على أرضية ملعب سيوداد دي فالنسيا.

يسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز والثلاث نقاط من أجل العودة مرة أخرى لطريق الإنتصارات، بعد التعادل في الجولة الماضية أمام سيلتا فيجو بهدفين لكل فريق.

موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني تقام مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي، مساء غدا السبت، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني وتذاع مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي، عبر قناة Bein Sport hd 3. Advertisements

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ليفانتي حراسة المرمى: تيبو كورتوا. خط الدفاع: داني كارفاخال - رافائيل فاران - سيرجيو راموس - مارسيلو. خط الوسط: توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش. خط الهجوم: جاريث بيل - كريم بنزيما - إدين هازارد.