رياضة | الحزم ضد النصر .. التشكيل المتوقع وموعد المباراة والقناة الناقلة

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يحل فريق النصر السعودي مساء اليوم السبت 22 فبراير ضيفاً على فريق نادي الحزم، وذلك ضمن مباريات الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، والمقررة على ملعب نادي الحزم.

ويسعى فريق النصر لتحقيق الفوز على الحزم، وإنتظار تعثر المتصدر الهلال، حينما يواجه فريق الإتحاد مساء السبت لحساب نفس الجولة.

ويدخل فريقا النصر مباراة الحزم، بنية الثأر من هزيمة الدور الأول، حينما تغلب الحزم على نادي النصر بهدف نظيف سجله كارلوس ستراندبيرج، في اللقاء الذي أقيم بملعب جامعة الملك فهد بالرياض.

في المقابل، يريد نادي الحزم تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم حينما يواجه صاحب المركز الثاني، طمعاً في الإبتعاد أكثر عن مراكز المؤخرة.

ترتيب الحزم والنصر يحتل فريق النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 38 نقطة بفارق 3 نقاط خلف الهلال المتصدر، حيث حقق العالمي نقاطه من 18 مباراة، بواقع 11 فوز و5 تعادلات وهزيمتين، سجل 30 هدفاً ودخلت شباكه 10 أهداف، وهو أقوى دفاع في الدوري السعودي.

في المقابل، يتواجد فريق الحزم في المركز الثاني عشر برصيد 22 نقطة من 18 مباراة، بواقع 6 إنتصارات و4 تعادلات و8 هزائم، سجل 27 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً.

موعد مباراة الحزم ضد النصر تنطلق المباراة مساء اليوم السبت في التوقيتات التالية: 17:40 بتوقيت القاهرة، 18:40 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت وقطر وعمان وبيروت، 19:40 بتوقيت أبو ظبي ودبي، 16:40 بتوقيت تونس والجزائر والدار البيضاء، 15:40 بتوقيت جرينتش، وهي منقولة على الهواء مباشرة عبر قناة السعودية الرياضية الأولى KSA Sports HD1.

التشكيل المتوقع لمباراة الحزم ضد النصر Advertisements من المتوقع أن يبدأ المدرب أندريه سانتوس مدرب لحزم مباراة النصر بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: مالك عسله. خط الدفاع: أسامة الخلف – أليماو – عبد الله الشمري – محمد الزبيدي. خط الوسط: لويز فيليبي مورالها – عبد العزيز الناشي – جوناثان كافو – كريم يودا – ديريس فيتوحي. خط الهجوم: كارلوس ستراندبيرج.