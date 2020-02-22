رياضة | التشكيل المتوقع وموعد مباراة ليستر سيتي ضد مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع وموعد مباراة ليستر سيتي ضد مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد ملعب كينج باور مباراة قمة الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت 22 فبراير، والتي تجمع فريق ليستر سيتي صاحب الأرض والجمهور بضيفه مانشستر سيتي.



ويطمح فريق ليستر سيتي لتحقيق الفوز في المباراة والمنافسة مجدداً على المركز الثاني، والذي إحتله الفريق في معظم ردهات الدور الأول.

في المقابل يدخل فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا المباراة وأنظاره موجهة نحو مواجهة فريق المرتقبة ضد ريال مدريد في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، لاسيما وأن فرصه في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي شبه معدومة.

ترتيب ليستر سيتي ومانشستر سيتي يحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 54 نقطة من 26 مباراة، بواقع 17 فوز وثلاث تعادلات و6 هزائم، سجل الفريق 67 هدفاً كأقوى هجوم، مقابل 29 هدفاً دخلت مرماه.

ويحتل ليستر سيتي المركز الثالث برصيد 50 نقطة من 26 مباراة، بواقع 15 فوز و5 تعادلات و6 هزائم، له 54 هدفاً وعليه 26 هدفاً.

يذكر أن مباراة الفريقان في الدور الأول بملعب الإتحاد، إنتهت بفوز مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل جابريل خيسوس وإلكاي جوندوجان ورياض محرز للسيتي، فيما سجل جيمي فاردي للثعالب.

موعد مباراة ليستر سيتي ضد مانشستر سيتي والقنوات الناقلة تذاع المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت وعمان، التاسعة والنصف مساء بتوقيت أبو ظبي ودبي، السادسة والنصف مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، الخامسة والنصف بتوقيت جرينتش.

تنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD2 ويعلق عليها المعلق علي محمد علي ويديرها تحكيمياً الحكم بول تيريني. Advertisements

التشكيل المتوقع لمباراة ليستر سيتي ضد مانشستر سيتي. من المتوقع أن يبدأ المدرب بريندان رودجرز، المدير الفني لفريق ليستر سيتي المباراة بالأسماء التالية.

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل. خط الدفاع: ريان بينيت – جوني إيفانز – سالجار سونسيو. خط الوسط: بين تشيلويل – جيميس ماديسون – يوري تيليمانس – ريكاردو بيريرا. خط الهجوم: أيوزي بيريز – جيمي فاردي – هارفي بارنز.