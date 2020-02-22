رياضة | تشكيل ميلان المتوقع أمام فيورنتينا بالدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل ميلان المتوقع أمام فيورنتينا بالدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



يستضيف ملعب ارتيمو فرانكى مباراة قوية اليوم ضمن مباريات الجولة ال 25 من بطولة الدوري الإيطالي تحت قيادة الحكم جيانباولو كالفاريزى، فى مباراة يسعي الفريقين للفوز بالثلاث نقاط من أجل تحسين مركزهم ببطولة الدورى.

وتذاع المباراة بين ميلان وفيورنتينا على قناة beIN Sport HD 4 ، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، من مساء يوم السبت، الموافق 22 فبراير الجاري.

التشكيل المتوقع لفريق ميلان حارس مرمى: جينالويجي دوناروما. Advertisements خط دفاع: سيمون كاير، أليسيو رومانيولي، ثيو هيرنانديز، دافيدي كالابريا. خط وسط: إسماعيل بن ناصر، فرانك كيسي، أنتي ريبيتش، سامو كاستييخو، لوكاس باكويتا. خط هجوم: زلاتان إبراهيموفيتش.