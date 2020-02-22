رياضة | عاجل.. أزمة جديدة تضرب رئيس البارسا قبل مواجهة برشلونة ضد ايبار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أزمة جديدة تضرب رئيس البارسا قبل مواجهة برشلونة ضد ايبار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



عقد جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة اجتماعا قبل مواجهة برشلونة ضد ايبار اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من بطولة الدوري الاسباني الممتاز والتي ستجمع بين الفريقين علي ملعب كامب نو الدولي بمدينة برشلونة.

وذكرت تقارير صحفية اسبانية أن إدارة النادي الكتالوني طلبت اجراء انتخابات مبكرة بالإضافة إلي أن الإدارة أجمعت تعليق منصب خاومي ماسفيرير مستشار الرئيس جوزيب ماريا بارتوميو نتيجة للأزمة الرقمية لذالك قررت إدارة النادي الكتالوني إجراء إنتخابات مبكرة حيث تم الطلب من إميلي روسود المرشح المحتمل وجوردي كاردونر من الرئيس إجراء إنتخابات على الفور بعد أن فقد جوزيب ماريا بارتوميو ثقة أعضاء مجلس الأدارة وتقرر يوم الخميس 26 فبراير الأسبوع المقبل إجراء اجتماع رسمي لإضفاء الطابع الرسمي على القرارات التي اتخذت اليوم قبل مواجهة برشلونة ضد ايبار ببطولة الدوري الاسباني الممتاز.

بينما أشارت صحيفة ماركا الاسبانية الشهيرة ‏انه في الوقت الذي يطلب فيه المسؤولون التنفيذيون في برشلونة من بارتوميو توضيحات حول فضيحة الملف الرقمي ، أتساءل عما إذا سيكون هنالك ردة فعل في الكامب نو على هذه الفوضى أمام ايبار أم أنهم سيفضلون مواصلة النوم. Advertisements

تعرف علي موعد مباراة برشلونة ضد ايبار و القنوات الناقلة: ومن المقرر أن يواجه نادي برشلونة اليوم السبت علي ملعبه ووسط جماهيره نظيره نادي ايبار ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من بطولة الدوري الاسباني الممتاز علي ملعب الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت مكه المكرمة والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة و الثالثة بالتوقيت العالمي جرينتش.