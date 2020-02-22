’’قمة الدوري على كف عفريت‘‘.. فرمان عاجل من الزمالك.. والأهلي يعترض.. والجبلاية في حيرة

كتب: ضياء السقا

تحوك الشكوك حول إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري، في موعدها والمقرر لها الإثنين المقبل.

ويرغب نادي الزمالك في تأجيل المباراة بسبب إرهاق لاعبيه، واستعدادهم لمواجهة الترجي التونسي في بطولة دوري أبطال إفريقيا الجمعة المقبلة، في الوقت الذي يرغب فيه اتحاد الكرة في إقامة اللقاء في موعده حتى لا يتأثر جدول الدوري.

على الجانب الأخر، يرغب النادي الأهلي في خوض المباراة، أملا في تحقيق مكسب يرضي طموحات جماهيره، بعد خسارة بطولة السوبر المصري، منذ أيام أمام الزمالك.

من جانبه، أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه لن يخوض مباراة القمة يوم الإثنين المقبل والأمر محسوم بالنسبة له.

وأضاف مرتضى خلال حديثه مع أعضاء نادي الزمالك عبر الإذاعة الداخلية: "كيف نلعب مع الأهلي يوم الإثنين وبعدها نواجه فريق الترجي التونسي الجمعة في بطولة دوري أبطال أفريقيا".

وأكد منصور أن لاعبي الفريق بحاجة للحصول على قسط من الراحة قبل لقاء الترجي ومن الصعب مواجهة الأهلي يوم الإثنين.

من جانبه قال سامي الشيشيني مدرب عام الزمالك، خلال تصريحات إذاعية: "لو مباراة القمة ستقام في موعدها سنفكر في خوضها بالصف الثاني و مع أحترامي مباراة الدوري لن تفرق معي الأهلي نادي كبير ولكن دوري أبطال إفريقيا أهم حيث سنواجه الترجي ذهابًا وإيابًا و سنجلس مع بعض كجهاز فني وسنقوم بدراسة كل شيء واليوم الفريق في إجازة، وإذا أقيمت مباراة القمة سندخل معسكرًا ابتداء من يوم الأحد".

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وفي سياق متصل، حرص الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على إخطار لاعبي الفريق خلال رسائل عبر الواتس أب بإلغاء مران السبت.

وبحسب "صدى البلد"، تم إبلاغ اللاعبين بأن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق قرر منحهم راحة سلبية من المران السبت بعد العودة إلى مصر عقب الفوز بالسوبر المصري.

ويعود فريق الكرة الأول لخوض تدريباته بداية من الأحد المقبل على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وكشف مصدر داخل الفريق أن إدارة الزمالك أبلغت الجهاز الفني بأن مباراة القمة سيتم تأجيلها ولن تلعب يوم الإثنين حسب الموعد المحدد.

وكان عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة قد أكد في تصريحات سابقة بعدم تأجل المبارة تحت أي ظروف.

ويترقب مسئولو الأهلي القرار النهائي من جانب اتحاد الكرة بشأن مباراة الزمالك المقرر لها الأثنين المقبل في الدوري الممتاز، حيث تناثرت أنباء قوية حول مصير هذه القمة ففي الوقت الذي يؤكد فيه مسئولو أتحاد الكرة أن المباراة ستقام في موعدها وعلى ملعب إستاد القاهرة يؤكد مسئولو الزمالك أن المباراة سيتم تأجيلها لضيق الوقت الأمر الذى أثار الحيرة وعدم وضوح الرؤية في الوسط الكروي وبالطبع داخل الأهلي الذى سبق وأعلن عبر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة أنه جاهز لخوض المباراة في موعدها ولا يرغب في تأجيلها لكن الجميع مازال يترقب القرار النهائي والرسمي بشأن هذه القمة المرتقبة التي تأتي بعد أيام قليلة من قمة أمس في السوبر بالأمارات.