شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الظاهر السقا يجتمع مع مسئولى المصرى البورسعيدى لحسم منصبه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد عبدالظاهر السقا قائد منتخب مصر السابق جلسة مع مسئولي النادى المصرى اليوم لتولى منصب مدير الكرة للفريق الكروى بالجهاز الفني الجديد بقيادة طارق العشرى عقب رحيل إيهاب جلال .

أنهى مجلس إدارة النادى المصرى، برئاسة سمير حلبية، التعاقد مع طارق العشري ولمدة موسم ونصف الموسم لتولى مهام الإدارة الفنية للفريق الأول للكرة بالنادى المصرى، خلفًا للمدير الفنى السابق إيهاب جلال الذى كان قد تقدم هو وجهازه المعاون باعتذار لمجلس الإدارة عن عدم الاستمرار فى مهام منصبه.

وأعلن طارق العشرى عن جهازه المعاون والذى يضم محمود عطا مدربًا عامًا، وأحمد العشرى مدربًا، وأيمن بسيونى مدربًا لحراس المرمى، والدكتور عبد الحميد كامل مخططًا للأحمال وإصابات الملاعب، والدكتور شادى السعدنى طبيبًا للفريق، وإدارى الفريق محمود جابر ومحمد عوض، فيما تقرر استمرار أعضاء الجهاز الإدارى والطبى ومسئولى المهمات فى ممارسة مهام عملهم.

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وسبق لطارق العشرى قيادة حرس الحدود لتحقيق إنجازات لا تنسى، وقاد الفريق السكندرى للفوز بثلاث بطولات، هى كأس مصر موسم 2009 على حساب إنبى 4-2 بركلات الجزاء، والفوز بكأس السوبر المحلى موسم 2009 عقب تغلبه على الأهلى بهدفين نظيفين، وأخيراً الحصول على لقب كأس مصر موسم 2010 بعد الفوز على الأهلى بركلات الجزاء، عقب انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

وقرر مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة سمير حلبية قبول الاعتذار المقدم من المدير الفنى للفريق الأول للكرة بالنادى إيهاب جلال، وكذلك أعضاء جهازه الفني، عن عدم الاستمرار فى تولى مهام الإدارة الفنية للفريق الأول.

وتقدم مجلس إدارة النادى المصرى بخالص شكره لإيهاب جلال وجهازه المعاون على المجهودات التى بذلوها مع المصرى خلال فترة توليهم المسئولية منذ منتصف ديسمبر من العام 2018، متمنين لهم التوفيق فى مسيرتهم المستقبلية.