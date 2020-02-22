شكرا لقرائتكم الزمالك راحة من مران اليوم بأوامر كارتيرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ فريق الزمالك غدا ، الأحد الاستعداد لمواجهة الاهلى المقرر لها الاثنين المقبل بالدوري ، بعد حصوله على راحة من المران اليوم، وتوج الفارس الابيض بلقب السوبر المحلى بعد فوزه على الأهلى بضربات الترجيح 4 / 3 بعد انتهاء المباراة التى جمعتهما مساء الخميس، باستاد محمد بن زايد فى أبوظبى بالتعادل السلبى بينما فاز على الترجى على التونسى بثلاثية مقابل هدف ليتوج بطلا للسوبر الافريقى بالدوحة.

سجل للأهلى، على معلول، عمرو السولية، محمود متولي، وسجل للزمالك، محمود علاء، فرجانى ساسي، طارق حامد فيما أهدر أشرف بن شرقى من الزمالك ومحمد هانى وأليو بادجى من الأهلى.

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وأكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك ، أنه أبلغ لاعبيه قبل مباراة السوبر أن فريق الأهلي أفضل من الترجي كثيرا علي المستوي الفني وان مواجهته والفوز عليه تحتاج بذل مجهود مضاعف.

وقال كارتيرون :"لا اتفق مع فايلر ،و لابد من تأجيل القمة في الدوري حتي لا يتعرض اللاعبين للإ جهاد قبل مباريات افريقيا الصعبة ، مبديا فخره بلاعبيه بعد الفوز بالسوبر علي حساب الأهلي رغم عودة الفريق من رحلة طويلة عقب الفوز بالسوبر الافريقي.

وقال كارتيرون :"الأهلي كان له أفضلية بسبب حصوله علي فترة راحة أطول ولكن لاعبي الزمالك تغلبوا علي كل الصعوبات ونجحوا في حسم مباراة القمة امام الأهلي

واضاف كارتيرون ، أن الروح القتالية هي سر الفوز علي الأهلي مشددا على رغبته في تأجيل مباراة القمة معلقا :الأهلي والزمالك لا يفوزا بدوري الأبطال منذ فترة بسبب ضغط المباريات المحلي .