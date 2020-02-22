الأهلي يُخطر الكاف بموعد وملعب مباراة صن دوانز.. والنادي يعلن أسعار التذاكر.. وننشر رابط الحجز عبر ’’تذكرتي‘‘

كتب: ضياء السقا

أخطر النادي الأهلي رسمياً، الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" بأن مباراته أمام صن داونز الجنوب إفريقي، المقرر لها 29 فبراير الجاري، ستقام على إستاد القاهرة، بحضور 30 ألف مشجع بعدما حصلت الإدارة على الموافقات الأمنية.

ويخوض الأهلي مباراة الذهاب في دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا، مع صن داونز في السادسة مساء يوم 29 فبراير بالقاهرة، على أن تقام العودة بجنوب إفريقيا يوم 7 مارس المقبل، في نفس التوقيت.

وفي سياق متصل، قال العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إنه تقرر فتح باب الحجز الإلكتروني أمام الجماهير في السادسة مساء الجمعة، لحجز تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي.

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وأضاف مرجان في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي، أن قيمة أسعار التذاكر جاءت على النحو التالي: 1500 جنيه لـ«V.V.I.P»، و500 جنيه لـ«V.I.P»، والدرجة الأولى 250 جنيها، والدرجة الثانية 150 جنيهًا، والثالثة 75 جنيهًا.

رابط موقع تذكرتي

يشار إلى أن حجز تذاكر المباراة متاح، عبر موقع تذكرتي، عبر الرابط التالي: https://www.tazkarti.com/#/matches

جدير بالذكر أن الأهلي حصل على الموافقة الأمنية بإقامة مباراة صن داونز على استاد القاهرة في حضور 30 ألف مشجع.

وخسر الأهلي مساء الخميس، مباراة السوبر المصري أمام غريمه التقليدي الزمالك، بركلات الترجيح، وسيتقابل الفريقان مرة أخرى في قمة الدوري المصري، الإثنين المقبل.