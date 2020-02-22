شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات بطولة كأس كندا لرجال الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم السبت منافسات بطولة كأس كندا للاسكواش، والتي تستضيفها مدينة تورنتو حتى 25 فبراير الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 80 ألف دولار.

ويشارك في البطولة كل من طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالمياً وبطل العالم في النسخة الأخيرة، ومازن هشام لاعب وادي دجلة، على أن يبدأ الثنائي المشاركة في مباريات البطولة بداية من دور الـ 16.

ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، حيث توج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وفاز على فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب، كما حصد محمد الشوربجى بطولة جى بى مورجان كأول بطولة بلاتينية فى العام الجارى، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.

كما حصد كريم عبد الجواد لاعب الأهلى والمصنف الرابع عالميًا لرجال الإسكواش بطولة ايدينبرج التى أقيمت باسكتلندا فى فبراير الجارى، ليحصد ثالث ألقابه بعد التتويج ببطولتى مصر الدولية وتشانل فاز، كما حصدت نور الطيب المصنفة الخامسة عالمياً ولاعبة هليوبوليس، بطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الإسكواش لتتوج بثانى ألقابها منذ انطلاق الموسم الجارى، حيث كانت البطلة المصرية قد توجت ببطولة الصين المفتوحة، كأول بطولة فى انطلاق موسم الإسكواش 2019/2020.

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وتوج علي فرج ورنيم الوليلي لاعبا وادي دجلة ببطولة الجمهورية للاسكواش، والتي أقامها الاتحاد المصري برئاسة عاصم خليفة في فبراير الجاري.