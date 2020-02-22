ملف الجمعة.. الزمالك يصل القاهرة بعد التتويج بالسوبر.. وأزارو يقص شريط أهدافه مع الاتفاق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الجمعة الموافق 21 فبراير 2020.

رسميًا.. اليوناني نيكوديموس بابافاسيليو مديرًا فنيًا لدجلة

أعلن نادي وادي دجلة، اليوم الجمعة، تعيين اليوناني نيكوديموس بابافاسيليو مديرًا فنيًا لفريقهم خلفًا لمواطنه تاكيس جونياس.

ظهور "تجربة الـ VAR" في لقاء بيراميدز والإسماعيلي

ظهرت تقنية الفيديو خلال مواجهة الإسماعيلي وبيراميدز، مساء اليوم الجمعة، في لقاء ضمن منافسات دور الـ 16 بكأس مصر.

الأهلي يعلن أسعار تذاكر مباراة صنداونز بدوري أبطال أفريقيا

أكد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أنه تقرر فتح باب الحجز الإلكتروني أمام الجماهير في السادسة مساء اليوم الجمعة، لحجز تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي.

بالصور..بعثة الزمالك تصل القاهرة بكأس السوبر بعد الفوز على الأهلي

استقبل مطار القاهرة الدولي بعثة فريق نادي الزمالك، قادمة من العاصمة الاماراتية ابوظبي حاملة كاس السوبر المصري بعد الفوز علي الأهلي بركلات الجزاء 3/4 بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة التي أقيمت في إستاد محمد بن زايد.

رئيس اتحاد الكرة يعلن موعد حسم انضمام صلاح للمنتخب الأوليمبي

Advertisements

علق عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية القائمة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على موعد حسم مشاركة محمد صلاح مع المنتخب الأوليمبي في أولمبياد طوكيو خلال الصيف القادم.

عاشور معلقًا على أحداث السوبر: لا نقبل الإساءة في حق الأهلي وجمهوره

أبدى حسام عاشور، قائد فريق الأهلي، استيائه لما تعرض له جمهور فريقه خلال مباراة السوبر أمام الزمالك، والتي حسمها الفريق الأبيض لصالحه.

مدرب بيراميدز: الأهم بالنسبة لي الفوز أمام الإسماعيلي

قال الكرواتي أنتي تشاتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، إن مباراتهم أمام الإسماعيلي كانت قوية ولم يستحق أي من الفريقين الهزيمة.

مصدر بالجبلاية لمصراوي: اتحاد الكرة سيلجأ لـ"فيديوهات السوبر"

قال مصدر مسؤول باتحاد الكرة، إن مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك أُقيمت بدون مراقب حكام وهو جمال الغندور؛ لسفره لأداء مهمة عمل أخرى خاصة به.

بالفيديو..أزارو يقص شريط أهدافه مع الاتفاق السعودي

سجل المهاجم المغربي وليد أزارو، لاعب الأهلي المعار إلى الاتفاق السعودي، هدفه الأول مع فريقه الجديد خلال مواجهة الفيصلي بدوري كأس محمد بن سلمان.

محمد فضل: كل من أخطأ في لقاء السوبر سيعاقب.. والعقوبات ستكون طبيعية

أكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة المصري، أن كل من أخطأ في مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك سيتم معاقبته طبقا للائحة العقوبات الموجودة.