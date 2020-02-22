محمد فضل: كل من أخطأ في لقاء السوبر سيعاقب.. والعقوبات ستكون طبيعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة المصري، أن كل من أخطأ في مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك سيتم معاقبته طبقا للائحة العقوبات الموجودة.

وحقق فريق الزمالك لقب السوبر المصري على حساب الأهلي، بعد الفوز في مباراة اقيمت مساء الخميس، بركلات الترجيح بعد إنتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل السلبي.

وقال فضل في تصريحات تلفزيونية لقناة ام بي سي مصر:" اتحاد الكرة هو من يدير اللعبة في مصر وليس اى منظومة اخرى".

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وأضاف:" سيتم معاقبة كل من أخطأ في مباراة السوبر، ونحن بلد قانون ومن سيخرج عن النص سيعاقب وفي حالة تطبيق ذلك سيحترمنا الجماهير".

وأوضح، أنه كان مسؤول عن مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك في أبو ظبي ورأي العديد من المشاهد التي ارسلها إلى لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم لاتخاذ القرار ضد كل من خرج عن النص.

وأشار إلى أن لجنة الانضباط ستعلن عن قرارتها بخصوص مباراة السوبر خلال ساعات، والقرارات ستكون طبيعية وفقا للتقارير والأدلة سيعاقب كل شخص على حسب ما قام به.

وأتم فضل تصريحاته:" لا ننظر إلى ألوان، ونحن لا يهمنا سوى مصلحة الكرة المصرية وللتأكيد فلن نخوض الانتخابات وليس لدينا أي أغراض من تواجدنا في مناصبنا سوى خدمة الكرة المصرية".