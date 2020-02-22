أحمد مرتضى: تصرف كهربا سبب فوز الزمالك بالسوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة الزمالك، بأن ما فعله محمود عبدالمنعم "كهربا" كان سببًا في تتويج فريقه بالسوبر المصري، قائلًا أن مباراة الترجي التونسي ستكون أهم من لقاء الأهلي في الدوري الممتاز.

وقال أحمد مرتضى في تصريحاته لقناة الزمالك الرسمية: "المباراة كانت تسير بشكل طبيعي حتى شارك كهربا في المباراة، وقام بالتجاوز في حق طارق حامد وهذا ما تسبب في فوز الزمالك بالمباراة."

وتابع: "هناك فارق بين هتافات مسيئة من الجماهير يمكن تجاوزها، وبين حدوث تجاوز داخل الملعب من طرف ضد الأخر، وهذا ما تسبب في حدوث مشاكل داخل الملعب."

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وتحدث عن مواجهته أمام الأهلي في الدوري الممتاز: "هناك رغبة داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة لتأجيل مباراة الزمالك والأهلي، لكن لا أحد من بينهم يعلم كيف يمكن إعادة جدولتها، ولو لم يتم تأجيلها سيكون هناك تصرف من جانب إدارة الزمالك."

وأضاف: "مباراة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز ليست بأهمية لقاء الترجي، لقد حققنا بطولتين مؤخرًا وبطولة الدوري بعيدة عنا، والتصرف سيكون بناء على هذا الأساس."

ويلعب الزمالك أمام الأهلي في 24 فبراير الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري الممتاز، قبل مواجهة الترجي التونسي 28 من الشهر ذاته.