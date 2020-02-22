مصدر بالجبلاية لمصراوي: اتحاد الكرة سيلجأ لـ"فيديوهات السوبر"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال مصدر مسؤول باتحاد الكرة، إن مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك أُقيمت بدون مراقب حكام وهو جمال الغندور؛ لسفره لأداء مهمة عمل أخرى خاصة به.

المباراة التي لُعبت في الإمارات مساء يوم أمس الخميس وانتهت بفوز الزمالك شهدت اشتباكات بالأيدي بين لاعبي الفريقين عقب نهايتها.

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المصدر ذاته، أوضح في تصريحات خاصة لمصراوي أن عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة أمر بتفريغ ما نُشر من فيديوهات للمناوشات بين لاعبي الفريقين لتضمينه في تقرير المباراة خشية إغفال مراقب المباراة ـ الموجود من لجنة المسابقات ـ رصد كل ما دار لتقدمه في السن وموقعه في الملعب

وبحسب المصدر ذاته فمن المنتظر أن تُصدر اللجنة الخماسية التي تُدير اتحاد الكرة خلال الساعات القليلة المقبلة عقوباتها بشأن ماحدث في مباراة السوبر.

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