محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أبدى حسام عاشور، قائد فريق الأهلي، استيائه لما تعرض له جمهور فريقه خلال مباراة السوبر أمام الزمالك، والتي حسمها الفريق الأبيض لصالحه.
الأهلي خسر بطولة الكأس لحساب الزمالك بعد فوز الأبيض بركلات الجزاء، في لقاء اقيم مساء أمس الخميس، على ملعب محمد بن زايد.
وكتب عاشور عبر حسابه على موقع "انستجرام":" جمهور الأهلي سيظل هو الأعظم وهو درع الأمان ولا نقبل الإساءة ابداً في حقه أو في حق الأهلي".
وأضاف:" نعد الجميع بالرد على كل من أساء داخل الملعب كما تعلمنا داخل النادي الأهلي".
وبعد نهاية مباراة السوبر، وقعت أحداث مؤسفة بين جماهير الأهلي وبعض للاعبي الزمالك، ليتطور الأمر لدخول لاعبي الفريقين في مشادات والاشتباك بالأيدي.
كانت هذه تفاصيل خبر عاشور معلقًا على أحداث السوبر: لا نقبل الإساءة في حق الأهلي وجمهوره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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