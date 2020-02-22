بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال والإتحاد في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الهلال والإتحاد في أهم مباريات اليوم السبت 22-2-2020 لحساب الجولة الـ19 من مسابقة الدورى السعودى “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين“.

المباراة التي ستذاع على قناة الرياضية السعودية 1 بتعليق المتميز “فارس عوض”، ستنطلق في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، على استاد “جامعة الملك سعود” بمدينة الرياض.

يستضيف استاد جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض مباراة نارية بين الهلال ونظيره اتحاد جدة في كلاسيكو الكرة السعودية ضمن الجولة التاسعة عشر من الدوري السعودي.

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ويدخل الهلال صاحب الأرض والجمهور المباراة بهدف تحقيق الفوز من أجل الحفاظ على فارق الثلاث نقاط بينه وبين النصر صاحب المركز الثاني، وجمع الزعيم 41 نقطة من 18 مباراة حيث حقق الفوز في 12 مناسبة وتعادل في 5 وخسر مباراة واحدة.

بينما يدخل الإتحاد المباراة وعينه على خطف نقاط المباراة كاملة من أجل الإبتعاد اكثر عن مناطق الهبوط، حيث يقبع الفريق في المركز الثالث عشر بجدول الترتيب برصيد 19 نقطة، وبفارق 5 نقاط فقط عن مراكز الهبوط.

ولم يتذوق نمور جدة طعم الإنتصار في الكلاسيكو منذ عام 2016، ففي اخر 9 مواجهات بين الفريقان بمختلف المسابقات كانت الغلبة فيهم لصالح الزعيم، حيث حقق الفوز في 6 مباريات، وانتهت 3 مباريات بالتعادل.

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