بث مباشر | مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لإستضافة تشيلسي لفريق توتنهام في أهم مباريات اليوم السبت 22-2-2020 لحساب الأسبوع الـ27، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 2 بتعليق “حفيظ دراجي”، ستنطلق في تمام الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية، على ملعب “ستامفورد بريدج”، بإدارة من الحكم الإنجليزي “مايكل أوليفر”.

يستضيف فريق تشيلسي نظيره توتنهام اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مواجهة حاسمة على صراع المركز الرابع والمؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويدخل البلوز المباراة متسلحًا بعامل الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز على فريق مدربهم السابق “جوزيه مورينيو“، للوصول إلى النقطة الـ44 وتوسيع فارق النقاط بينهم، حيث يحتل أبناء “فرانك لامبارد” المركز الرابع برصيد 41 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن توتنهام صاحب المركز الخامس في جدول الترتيب.

ويغيب عن صفوف الفريق “نجولو كانتي” نجم خط الوسط الفرنسي بسبب الإصابة التي لحقت به في مباراة “مانشستر يونايتد” في الجولة الماضية، وهناك شكوك حول مشاركة “تامي أبراهام وهودسون أودوي وبوليسيتش ولوفتس تشيك”.

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على الجانب الآخر يمر فريق توتنهام بظروف سيئة للغاية حيث خسر امام “لايبزيج” على أرضه وبين جماهيره بنتيجة (1-0) ضمن منافسات دور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، لتتصعب مهمة الفريق في بلوغ الدور الثاني.

وفي ظل معاناة الفريق من كثرة الإصابات وغياب أبرز نجومه، سيحاول جوزيه مورينيو الخروج بنتيجة ايجابية من ملعب “ستامفورد بريدج”.

وسيفتقد السيبرز جهود كل من “هاري كين بسبب إصابته في أوتار الركبة، وسون هيونج مين الذي خضع لعميلة جراحية في يده، وخوان فويث الذي يُعاني من إصابة في الفخذ”، بالإضافة إلى “موسى سيسوكو” الذي يُعاني من إصابة في الركبة.

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