الاتحاد الآسيوي يُعاقب بغداد بونجاح على “الفعلة المنسية” أمام الهلال!

اتخذ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرارًا بإيقاف المهاجم الدولي الجزائري “بغداد بونجاح” عن المشاركة مع السد القطري في دوري أبطال آسيا 2020 لمدة شهرين.

ومن حسن حظ السد القطري ومدربه تشافي هيرنانديز، جاءت تلك العقوبة بعد أول جولتين للفريق في دور المجموعات هذا الموسم، حيث حقق السد التعادل مع النصر السعودي 2/2 في الرياض، وهزم سيباهان أصفهان الإيراني بثلاثية نظيفة.

ويعتلي السد صدارة المجموعة الرابعة في دور مجموعات أبطال آسيا برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف فقط عن النصر السعودي، قبل المباراة الصعبة للفريق أمام متذيل المجموعة “العين الإماراتي” في الجولة القادمة.

ولم ينس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فعلة بغداد بونجاح في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019، حيث تهجم على حكم المباراة التي شهدت خسارة السد بنتيجة 4/1 أمام الهلال السعودي.

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وقالت إدارة نادي السد عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرر أن يوقف بغداد_بونجاح لمدة شهرين، وبالتالي غياب اللاعب عن مباراتي العين الاماراتي بالجولتين الثالثة والرابعة من دوري ابطال اسيا (ذهاباً وإياباً)”.

ويعد ايقاف بغداد ضربة قوية بالنسبة للسد الذي يعاني من غيابات في الفترة الاخيرة وأيضا لإيقافات، فقد تعرض 3 من نجومه للاصابة، وكان اخرهم نجم الوسط المتألق “حسن الهيدوس” بكسر بسيط أمام سيباهان الايراني بالدوحة الثلاثاء الماضي، إلى جانب إصابة لاعبي الوسط سالم الهاجري وعلي أسد.

ويفتقد السد الظهير الايسر “عبد الكريم حسن” الملقب بأفضل لاعب في آسيا 2018 بداعي ايقافه 5 أشهر بقرار من لجنة الانضباط الاسيوي في 22 أكتوبر الماضي لطرده ايضا في مباراة الهلال بالدوحة.