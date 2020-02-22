مؤلف كتاب “فن الحرب” يستبعد نجاح كيكي سيتين مع برشلونة، وينتظر لاعب عربي واحد في الليجا!

قلل مؤلف الكتاب الرياضي الشهير فن الحرب “فران جويلين” من إمكانية نجاح المدير الفني الجديد لنادي برشلونة “كيكي سيتين” في إعادة أمجاد الفريق الكتالوني، أثناء حوار حصري مع MercatoDay قبل أيام من المواجهة الصعبة لبرشلونة في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام نابولي الإيطالي.

كما تحدث الكاتب الإسباني فران جويلين عن تمنيه لرؤية نجم منتخب الإمارات “عمر عبد الرحمن” الشهير بـ “عموري” رفقة أحد أندية الليجا خلال الموسم المقبل.

وروي فران جويلين في كتاب فن الحرب The Art of War بعض القصص المثيرة للجدل من بينها عادة سيئة عن حياة مهاجم منتخب إسبانيا “دييجو كوستا” ذو الأصل البرازيلي أثناء فترة تمثيله لنادي الباسيتي، حيث كان يزعج جيرانه بأصوات الأفلام الخليعة، وذلك قبل أن يصبح من أشهر لاعبي العالم فيما بعد رفقة بلد الوليد وأتلتيكو مدريد وتشيلسي.

وبدأ MercatoDay بسؤال فران جويلين عن فتور العلاقة بين ريال مدريد وبطولة كأس ملك إسبانيا منذ سنوات ليست بالقليلة، وإذا ما كان الحظ هو سبب إقصاء ريال مدريد وبرشلونة على يد ريال سوسيداد وأثلتيك بلباو أم هناك أسباب أخرى؟.

وقال فران جيلين “أرى أن زيدان فشل في السيطرة على مباراة ريال سوسيداد؛ إشراك كاسيميرو في المباراة كان ضروريًا بينما كان اللعب بلاعبين مثل مارسيلو أشبه بالإنتحار. أما برشلونة فقد لعب بشكل جيد في الشوط الثاني على ملعب سان ماميس، وكان يستحق التأهل، لكن الفريق أصبح ضعيفًا للغاية الآن لدرجة أن ميسي الجيد لا يكفي”.

ماذا سيفعل زين الدين زيدان حيال مباراته القوية مع العنيد بيب جوارديولا؟

زيدان عليه إغلاق مرماه من خلال دفاع قوي وعلى الثنائي فالفيردي وكاسميرو اللذان يبليان عملًا مدهشًا ورائعًا الإعتماد على الهجمات المرتدة بكل ما يتطلب من سرعة وموهبة.

كيف ترى سياسة كيكي سيتين حتى الآن؟ وما الذي سيتبعه في مباريات دوري أبطال أوروبا تجنبًا لتوديع البطولة؟

أنا لست متفائلاً بشأن سيتين؛ أسلوبه في كرة القدم مثير لكنه سيحتاج إلى الكثير من الوقت لترسيخه، عليه الإحتراس والحذر من نابولي.

ماذا يحدث مؤخرًا لدييجو سيميوني مع أتليتكو مدريد؟

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لقد خسر سيميوني جوهرة فريقه الأساسي واللاعبين الذين كانوا متفهمين لأسلوب لعبه؛ لذلك هو يطور جيل جديدًت لعصر جديد وهذا يتطلب الصبر.

هل ترى أن المشاكل التي حدثت مؤخرا بين ليونيل ميسي وأبيدال لها علاقة بإقتراب إنتهاء عقده مع برشلونة؟

لا أعتقد أن ليونيل ميسي سوف يترك برشلونة في الوقت القريب أو على المدى البعيد.

إستقرار أداء ريال مدريد في الآونة الأخيرة إضافةً لتقدم مستوى اللاعبين كافي للحفاظ على صدارة الليجا ومن ثم حصدها؟

نعم أظن ذلك، فبرشلونة وأتلتيكو مدريد أضعف من أن يحاولا إيقاف سرعة ريال مدريد.

دوري اللاهزيمة يقترب شيئا فشيئًا من ليفربول، برأيك ماهي العوامل التي ساهمت في إقتراب ليفربول من اللقب الغالي؟

لقد نشأ بالفعل فريق قوي ومتكامل جدًا، يمكننا أن نقول أن العوامل تكمن في حارس مرمى رائع جدًا ودفاع قوي مع نجم ضخم كـفيرجل فان دايك إضافةً لإثنين آخرين دائمًا مايصنعون الفارق وهم أليكساندر أرنولد وروبيرتسون.

اللاعبون يفهمون خصومهم في جميع المباريات كما أنهم يقاتلون حتى الرمق الأخير من أجل الثلاث نقاط. بجانب ثلاثة مهاجمين عظماء ومتناغمين ومكملين لبعضهم البعض (محمد صلاح – ساديو ماني- فرمينو).

أي لاعب العربي تفضل طريقة لعبه؟

عمر عبد الرحمن (عموري)، وأود كثيرًا رؤيته يلعب في إسبانيا