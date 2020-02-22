جدول مباريات اليوم السبت 22-2-2020 وجميع القنوات الناقلة

يشهد اليوم السبت الموافق 22-2-2020 العديد من المباريات النارية، والبداية مع الدوري الإنجليزي الممتاز حين يلتقي فريق تشيلسي نظيره توتنهام في ديربي لندن ضمن مباريات الجولة الـ27 على ملعب “ستامفورد بريدج” وستكون مواجهة اسثنائية لجوزيه مورينيو امام فريقه السابق، وتنطلق بداية المباراة الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش.

وفي الساعة 15:00 بتوقيت جرينيتش يستقبل برشلونة فريق “إيبار” في الليجا الإسبانية وذلك على ملعب كامب نو ضمن الجولة 25 من الدوري الإسباني، ومن المتوقع ان يخوض كيكي سيتين المباراة بلاعبيه البدلاء من أجل إراحة نجوم الفريق للمواجهة المرتقبة ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء القادم.

نذهب إلى إيطاليا وبالتحديد إلى استاد “باولو موتزا” معقل فريق سبال الذي يستقبل يوفنتوس متصدر الدوري الإيطالي ضمن مباريات الجولة الـ25 من السيريا اي، وتبدأ المباراة الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش.

نعود إلى الدوري الإنجليزي من جديد في الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، حيث يستضيف ليستر سيتي فريق مانشستر سيتي على ملعب “ووكرز”، ويدخل السيتيزنس المباراة وعقله في مباراة “ريال مدريد” في دوري أبطال أوروبا الأربعاء القادم.

وستكون أهم مباراة في الجولة الـ19 بالدوري السعودي بين الهلال والإتحاد على ملعب استاد “جامعة الملك سعود” متزامنة مع انطلاقة مباراة ليستر سيتي ومانشستر سيتي، وفي ألمانيا يواجه فريق لايبزيج المنتشي بتحقيق الفوز على “توتنهام” نظيره شالكه في نفس التوقيت على ملعب الأخير.

وسيلعب ريال مدريد على أرض “ليفانتي” في الدوري الإسباني بالجولة 25 عند الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، حيث يتطلع الفريق الملكي إلى حسم المباراة مبكرًا لإراحة لاعبيه لمباراة “مانشستر سيتي”.

واخيرًا يلتقي فريق الإنتر مع نظيره فيورنتينا على ملعب “ارتيميو فرانكي” في الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش.

والتالي جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 21-2-2020 والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي الممتاز – الجولة الـ27

تشيلسي – توتنهام الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورت 2.

ساوثهامتون – أستون فيلا الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورت 7.

كريستال بالاس – نيوكاسل يونايتد الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.قناة بي ان سبورت 2.

بيرنلي – بورنموث الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورت 8.

شيفيلد يونايتد – برايتون الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورت 1.

ليستر سيتي – مانشستر سيتي الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورت 2.

الدوري الإسباني – الجولة الـ25

سيلتا فيغو – ليجانيس الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورت 3.

برشلونة – إيبار الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورت 3.

ريال سوسييداد – فالنسيا الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورت 3.

ليفانتي – ريال مدريد الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورت 3.

الدوري الإيطالي – الجولة الـ25

بولونيا – أودينيزي الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورت 4.

سبال – يوفنتوس الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورت 4.

فيورنتينا – ميلان الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورت 4.

الدوري الألماني – الجولة الـ23

هيرتا برلين – كولن الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورت 6 FR.

فيردر بريمن – بوروسيا دورتموند الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورت 5.

فرايبورج – فورتونا دوسلدورف الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش. قناة سكاي سبورت 5.

بوروسيا مونشنغلادباخ – هوفنهايم الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورت 12.

شالكه 04 – لايبزيج الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورت 5.

الدوري الفرنسي – الجولة 26

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مارسيليا – نانت الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورت 6.

ستراسبورج – أميان الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورت 12 EN.

ليل – تولوز الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورت 6.

أنجيه – مونبلييه الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورت 9.

ديجون – موناكو الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورت 7.

الدوري التركي – الجولة الـ23

قيصري سبور – قونيا سبور الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش.

غوزتبه – غازي شهير الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش.

بشكتاش – طرابزون سبور الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورت 1TR.

الدوري الإسباني الدرجة الثانية – الجولة الـ29

ألميريا – فوينلابرادا الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.

ألكوركون – لاس بالماس 15:00 بتوقيت جرينتش.

جيرونا -بونفيرادينا 17:15 بتوقيت جرينتش.

الدوري السعودي – الجولة الـ19

التعاون -الرائد الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش. قناة السعودية الرياضية 1.

الحزم – النصر الساعة 15:40 بتوقيت جرينتش. قناة السعودية الرياضية 1.

الهلال – الاتحاد الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش. قناة السعودية الرياضية 1 و 2.

الدوري القطري – الجولة الـ15

أم صلال – السد الساعة 13:45 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورت 6.

الدحيل – الوكرة الساعة 15:55 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورت HD.

الدوري العراقي – الجولة الـ 2

الصناعات الكهربائية – القوة الجوية الساعة 11:30 بتوقيت جرينتش.

الكهرباء – الشرطة الساعة 11:30 بتوقيت جرينتش.

نفط الوسط – الميناء الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش.

الدوري العماني – الجولة الـ 20

النهضة – السيب الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش

عمان – صحار الساعة 15:45 بتوقيت جرينتش

السويق – مسقط الساعة 15:45 بتوقيت جرينتش

كأس رئيس الدولة الإماراتي – ربع النهائي

العين – الوصل الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش. قناة أبوظبي الرياضية 1.

إتحاد كلباء – الشارقة الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش. قناة أبوظبي الرياضية 1.

كأس الأمير الكويتي – ربع النهائي

خيطان – برقان الساعة 13:55 بتوقيت جرينتش. قناة الكويت الرياضية.

الفحيحيل – السالمية الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش. قناة الكويت الرياضية.

الدوري المغربي – الجولة الـ16

الدفاع الحسني الجديدي – إتحاد طنجة الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش. قناة الأولى المغربية.

يوسفية برشيد – الوداد الرياضي الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورت اتش دي.

الفتح الرباطي – مولودية وجدة الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش. قناة الرياضية مباشر.

الدوري التونسي – الجولة الـ16