فوز صعب لنابولي قبل مواجهة برشلونة



قلب نابولي الطاولة على مضيفه بريشيا محققا فوزا ثمينا 2-1 خوله الارتقاء الى المركز السادس مؤقتا، الجمعة في افتتاح المرحلة الخامسة والعشرين من بطولة ايطاليا لكرة القدم.



وتقدم بريشيا بهدف الفنزويلي جون شانسيلور (26)، ورد نابولي بثنائية القائد لورنتسو إينسيني (49 من ركلة جزاء) والإسباني فابيان رويز (54).



ويواجه نابولي ضيفه برشلونة الثلاثاء القادم في دوري أبطال أوروبا.



وهو الفوز الرابع لنابولي في مبارياته الخمس الأخيرة والعاشر هذا الموسم فرفع رصيده إلى 36 نقطة وارتقى الى المركز السادس مؤقتا، فيما بقي بريشيا في المركز قبل الاخير برصيد 16 نقطة.



وواجه نابولي صعوبات كثيرة في الشوط الأول أمام الاندفاع القوي لأصحاب الأرض وغياب أكثر من لاعب أساسي قرر مدربه جينارو غاتوزو اراحة بعضهم والابقاء على البعض الاخر على دكة البدلاء ترقبا لاستضافة برشلونة الثلاثاء في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.



وتحسن أداء نابولي في الشوط الثاني ونجح في قلب الطاولة على مضيفه وكان بإمكانه الخروج فائزا بغلة أكبر.

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