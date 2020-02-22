رياضة | الدوري السعودي| التشكيل المتوقع لمباراة الهلال ضد الاتحاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدوري السعودي| التشكيل المتوقع لمباراة الهلال ضد الاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية تجمع بين فريق الهلال ونظيره الاتحاد، مساء اليوم السبت الموافق 22 فبراير 2020، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشؤ من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 41 نقطة، حصدهم من 18 مباراة، فاز في 12 مواجهة أمام "الفيحاء وأبها والرائد والاتحاد والتعاون والاتفاق وضمك والعدالة والأهلي والوحدة وأبها والرائد" فيما تعادل في 5 لقاءات أمام فرق "الفيحاء والفتح والحزم والفيصلي والشباب" فيما تلقى هزيمه في مباراة واحدة أمام النصر، وسجل 48 هدفا وتلقت شباكه 18 هدف، فيما يتواجد الاتحاد في المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة.

ومن المقرر أن يقام اللقاء في تمام الساعة السابعة ونصف مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة ونصف بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة ونصف بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة ونصف بتوقيت جرينتش.

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

التشكيل المتوقع للهلال أمام الاتحاد:- حراسة المرمى: عبد الله المعيوف خط الدفاع: محمد البريك - يانج هيون سو - عبد الله الحافظ - ياسر الشهراني Advertisements خط الوسط: سلمان الفرج - محمد كانو خط الوسط الهجومي: أندريه كاريو - سباستيان جيوفينكو - سالم الدوسري خط الهجوم: بافيتمبي جوميز